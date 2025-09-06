23 Ekim'de de İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda ve 7 Aralık’ta Londra’da sahneye çıkıp kariyerinin bu kilometre taşını hayranlarıyla paylaşacak.

Ziynet Sali Hürriyet Gazetesi Cumartesi ekinden Hakan Gence ile 2000'de yayımladığı 'Ba-Βα' şarkısından başlayıp kariyerini masaya yatırdı ve "Hiçbir zaman şöhret olmaya oynamadım, amacım hep iyi şarkı ve müzik yapmaktı. O yüzden büyük pişmanlıklarım yok." diye anlattı.