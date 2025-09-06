Ziyaret heyetinde Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, Başkanvekili Abdulkerim Işık, Yürütme Kurulu Üyeleri Abdulkadir Kurt, Murat Gökhan Dalyan ve Mehmet Sait Dolgun yer aldı.

Ziyaret ile ilgili bilgi veren Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel;

"Her yönüyle şehrimizi olumsuz etkileyen deprem, eğitim hayatımızı da çok önemli oranda kesintiye uğratmıştı. Bu süreçte açılan yaraların sarılması ve yaşanan sıkıntıların giderilerek eğitimin normale dönmesi için üstün gayret gösteren ve en az bir Adıyamanlı gibi süreci sahiplenen İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tosun’a aynı zamanda şehrimiz adına teşekkürlerimizi ilettik. Sohbet ortamında geçen ziyarette ağırlıklı olarak eğitim ve öğretim üzerine fikir alışverişinde bulunduk.

Bunların yanında şehrimiz tarihinde önemli bir yeri olan “Bir Aralık” isminin bir okulumuza verilerek yeniden kazandırmak, tarihi Cumhuriyet İlkokulunun yıkılmasını önlemek ve eğitim öğretim sürecinde kalmasını sağlamak için de yoğun çaba gösteren Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tosun’a Kent Konseyinin çalışmaları hakkında bilgi verdik. Özellikle öğrencilerimizde şehre karşı aidiyet duygusunun kazandırılması ve şehrimizin tanıtılarak bilinç kazandırılması ile alakalı projemizi paylaştık.

Sayın Müdürümüze gösterdikleri hüsnükabul ve hoşsohbetleri için çok teşekkür ediyoruz. Şahsında tüm eğitim camiasına yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, başarılı bir yıl geçmesini temenni ediyoruz." dedi.