AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Başaran, gazetecilerin toplumun aydınlatılmasında, bilgilendirilmesinde, demokrasimizin ileri taşınmasında etkin rol oynadığını ifade ettiği açıklamasında, demokratik bir sistemin özgür basının varlığına bağlı olduğunu vurguladı.

Basının, halkın gözü, dili ve kulağı olduğunu söyleyen Başaran, “Kamu vicdanına tercüman olan basın, gerek ilimizin, gerek ülkemizin ve gerekse dünyamızın sorunlarını gündeme getirmektedir. Bu vesile ile büyük fedakarlıkla çalışan basın emekçilerimizin gününü tebrik diyorum dedi.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü büyük bir özveriyle yürüten basın mensuplarına duyduğu saygıyı dile getirerek, “İlimizdeki değerli basın mensuplarının demokrasimizin teminatı olarak gösterdiği sorumluluğu takdirle karşılıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Başaran, gazetecilerin toplumu aydınlatma, bilgilendirme ve demokratik süreçlere katkı sağlama misyonunu vurgulayarak, basının özgürlüğünün demokratik bir sistemin temel direği olduğunu belirtti. Ayrıca, basının kamuoyunu bilgilendirme görevinin demokrasinin sağlıklı işlemesi için kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Başaran, “Gazeteciler, sadece haber yapma değil, aynı zamanda toplumsal meseleleri analiz etme, eleştirme ve tartışma platformları oluşturma sorumluluğunu üstleniyorlar. Bu anlamda, basının özgürlüğü demokrasimizin önemli bir göstergesidir” dedi. Başkan, basının özgürce çalışabilmesinin demokratik bir toplumun gelişimine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA