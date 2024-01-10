Milletvekili Kurt, Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile birlikte Adıyaman'ın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya dönük çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bu kapsamda yapımı devam eden ve 2024 yılında yatırım programına alınan sağlık yatırımları ile Adıyaman’ın önümüzdeki yılları kapsayacak şekilde sağlık tesisi ihtiyacının karşılanacağını açıklayan Milletvekili Kurt, Adıyaman'daki sağlık tesislerini birebir takip eden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Yorulmaz’a ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç‘a teşekkür etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Adıyaman'da devam eden sağlık yatırımlarını ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

-300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi:

55 bin 664 metrekare alan üzerine 84 bin 829 metrekare kapalı alana sahip, yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 378 yatak kapasitesine sahiptir. Mart 2024'te tamamlanması planlanmaktadır.

-150 yataklı Devlet Hastanesi:

22 bin 40 metrekare arsa üzerine, toplam 25 bin 920 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edilecek. Hastanede 191 yatak, 68 poliklinik, 6 ameliyathane olacak. İnşaat temel aşamasında olup 2025 yılı ortasında tamamlanması öngörülmektedir.

-Petrol Mahallesi:

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Umke Birimi ve Deposu, Sağlık Müdürlüğü Deposu, Garaj, Soğuk Zincir Aşı Deposu yapım işinin Temmuz 2024 'te tamamlanması planlanmaktadır.

-Çelikhan 50 Yataklı Acil Durum Hastanesi:

11 Ekim 2023 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanmış olup İşin süresi 150 gündür.

Adıyaman'ın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak aşağıdaki sağlık tesislerinin Yatırım Programına alınması için Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmalar devam etmektedir;

1) Adıyaman'da yeni bir hastane inşaatı,

2) Altınşehir Mahallesi 150 Yataklı Devlet Hastanesi,

3) Kahta 125 Yataklı Devlet Hastanesi.

Ayrıca Kahta 25 Ünitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışmaları devam etmektedir.

-Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü Binasının Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Dönüştürülmesi işi:

18 Aralık 2023 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Mart 2024 'te tamamlanması planlanmaktadır.

-Besni Devlet Hastanesi Ek Bina Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 12’si diş polikliniği, 12 branş polikliniği ve destek odaları şeklinde planlanmıştır.

Ayrıca Adıyaman Merkez ve İlçeleri ile belde ve köylerde de çok sayıda Sağlık Evi, Aile Sağlığı Merkezi ve ASHİ proje ve inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kaynak : PHA