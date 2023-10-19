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Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan törene Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, 2. ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ve Genel Sekreter Taner Senseven ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

TFF İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile 2. ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can tarafından gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın eşlik etti.

Ali Düşmez: "Türkiye Kupası dünden bugüne hep keyif veren bir turnuva oldu"

TFF İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez tören öncesi yaptığı açılış konuşmasında "Saygıdeğer kulüp başkanları, değerli sporcu dostlarım, değerli medya mensupları ve bizi izleyen değerli sporseverler; sizleri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi ile Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 62 yıllık bir gelenek olan Türkiye Kupası, dünden bugüne büyük keyif veren, futbolun doğasına uygun bir seyir gösterdi. Tek maçlık müsabakalarda her zaman büyük bir iddia vardır ve kazananlar her zaman favoriler olmaz. Ben geçmişte spor yaptığım yıllarda, spor yapmadan önce de radyoda dinlerken hep bunlara şahit olmuşumdur. Türkiye Kupası şimdi de sürprize açık bir turnuva. 1962'den bu yana 5'i aynı zamanda Türkiye Ligi'ni de kazanan, toplam 16 Türkiye Kupası şampiyonu çıktı. 2012-2013 sezonundan itibaren Türkiye Kupası, BAL Liginin de devreye girmesiyle 'Türkiye Kupası, Türkiye'yi kucaklıyor' sloganıyla tüm Türkiye'yi kucaklayan bir yapıya dönüştü" ifadelerini kullandı.

3. Eleme Turu'nda 68 takım içinde Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) gelen 4 takımın da bulunduğunu hatırlatan Ali Düşmez, "Bu, Türk futbolu adına dikkat çekmesi gereken bir değer. Son zamanlarda Türk futbolunda çok güzel başarılara imza atılıyor. İki gün önce Konya'da Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı garantiledik. Kulüp takımlarımızın başarısı ortada. UEFA sıralamasında tırmanışımız tesadüf değil. Başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Mehmet Büyükekşi olmak üzere, Yönetim Kurulu arkadaşlarımız Türk futbolunun başarısı için büyük mesai veriyor. Bu başarının devamını temenni ediyoruz. Türkiye Kupası şampiyonu aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. Bu da çok önemli. Tabii ki olmazsa olmazımız Fair Play… Amatör ligden Süper Lig'e kadar 68 takım için Fair Play içinde, çok iddialı maçların oynandığı, güzel oyunu daha da güzelleştiren sürprizlerin yaşandığı bir turnuva temenni ediyorum." diye konuştu,

Kupanın sponsoru Ziraat Bankası'na ve yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür eden Ali Düşmez, "Bizimle bu yolda yürüyen ve Türkiye Kupası'na ismini veren köklü Ziraat Bankası'na çok teşekkür ediyorum. Turkuvaz Medya Grubu'na ve A Spor ailesine ayrı bir parantez açmak istiyorum. İlk turdan itibaren bu yayınları yapmak, Türkiye'nin her yerinden bu maçları sporseverlerle buluşturmak kolay değil. Anadolu'da özellikle amatör takımların, alt lig takımlarının maçların canlı verilmesi o şehrin bayramı demek. Bu nedenle yayıncı kuruluşumuza da çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için sağ olun, var olun. Kura çekimimiz tüm katılan kulüplere hayırlı uğurlu olsun. Fair play içinde, iyi olan kazansın." diye konuştu.

Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın kura çekimi öncesi teknik bilgilendirmede bulundu. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakalarına; 2. Eleme Turu'nu geçen 25 takım ile bu turda kupaya dahil olacak Trendyol Süper Lig'den 10 takım, Trendyol 1. Lig'den 11 takım, TFF 2. Lig'den 10 takım ve TFF 3. Lig'den 12 takım olmak üzere toplam 68 takım katılacak. Bu 68 takımın 34'ü seri başı olurken, müsabakalar tek maç eleme usulüne göre, 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım tarihlerinde statüye göre seri başı olan takımın sahasında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekim töreni günün anısına toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak : PHA