Zeytin ağacı yaşam demektir, berekettir, zenginliktir, dalı barışın simgesidir ve kutsal bir ağaçtır. Zeytin ağaçlarını, maden arama uğruna, yok edilmesine sessiz kalmayacağız.

Nazım Hikmet'in dediği gibi "Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişin de bile, mesela zeytin dikeceksin"

Zeytinliklere göz dikmek ne demek?

Siz nasıl bir kötüsünüz ki, ağacın, toprağın, doğanın bile canını acıtıyorsunuz.

Bir avuç rant için bin yıllık gölgelere, yeşil altın'a kıyıyorsunuz. Dostoyevski

"Doğaya karşı işlenen bir suçun öcü, insan adaletinden daha zorlu olur." demiş

Maden şirketlerinin ağaç gördüğünüz o zeytinlikler, Köylü için en değerli madendir.

Zeytininden, yağına, sabunundan, yaprağına kadar çiftçinin üreticinin velinimetidir.

"Bin yıllık bir sırdır zeytin, nefreti değil, barışı çağırır sofralara, köklerinde tarih dallarında umut vardır, zeytin ağacı barışın, sabrın ve ölümsüzlüğün simgesidir."

Zeytin ağacı, ağaçtan öte bir tarihtir, kültürdür.

Bu coğrafyanın bereketidir. İlaçtır, yemektir, yağdır, anadır. Zeytin ağacı, Anadolu’nun kader ortağıdır. Bu ülkede, zeytin ağacına maden arama uğruna zarar vermenin hiç bir gerekçesi olamaz. Zeytin yasası geri çekilmelidir.

Zeytinlikler tehdit altında. Meclis’te görüşülen yeni yasa teklifi, Türkiye’nin dört bir yanındaki zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açmayı hedefliyor. Bu sadece ağaçların değil, bir kültürün, bir yaşamın yok edilmesi demek.

Tarım alanı demediler, orman demediler, zeytinlik demediler, depremlerde toplanma alanı demediler, her yeri talan ettiler.

“Köylü Milletin Efendisidir!”

Asla Unutmayacağız, Milletin Meclisinde Köylü dışarıda, sermaye içeride; Madencilik için Zeytinlik alanların talan edilmesinin önünü açtınız! Halk büyüktür!

Zeytin ağaçları hayattır zeytin ağaçları berekettir. Zeytin ağaçları yaşamdır.

Zeytin dalı barıştır.

1 ton zeytinyağı 5 bin dolar.

1 ton mermer 500 dolar.

Mermer ocakları açmak için zeytinağaçları kesiliyor. Yaşamı, Doğayı Ve Halk Sağlığını Tehdit Eden Yasa Teklifi Derhal Geri Çekilmelidir!

#ZeytinimeDokunma

#ZeytinHayattır