Zenginlik Var, Güç Yok

Petrolde dünyada 8. sıradasın,

Doğalgazda 3. sıradasın.

Yüzlerce yıllık bir devlet tecrüben var…

Ama ekonomide 37. sıradasın.

Geçmişin Şanlı, Bugünün Sorgulanmalı

Üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu,

Alınamaz denileni almış,

Yapılamaz denileni yapmış,

Fethi imkânsız görülen yerleri fethetmiş,

Ama seni tam anlamıyla fethedememiş.



Çünkü senin halkın savaşçı bir millettir.

Savaşta geri durmaz, kaçmaz, çekinmez.

Günümüzün Acı Tablosu

Bugün ise:

Ülkedeki doğalgaz ve petrol kaynaklarına rağmen,

90 milyonluk insan kaynağını doğru yönetemediğin için,

Süper güç olman gerekirken,

Senin onda biri kadar bile olmayan

İsrail gibi bir zorbanın deneme tahtası olman çok acıdır.

Neden Böyle Oldu?

Yüzyıllardır iç çekişmelerin eksik olmadığı bir devlettir İran.

Çünkü mesele hep “Ben yöneteceğim” meselesidir.

Ama asıl mesele, kimin yönettiği değil,

Nasıl yönetildiğidir.

Liyakatsizlik Yıkıma Götürür

Eğer sen yönetirken:

- Ehliyet,

- Liyakat,

- Bilim

gibi değerlere önem vermezsen,

Ve ülkenin milli kaynaklarını pervasızca harcarsan,

Yönetim kademesine de:

Eşim, dostum, çocuğum, abim, ablam, kuzenim... dersen,

Ve “daha da güçlü olayım” derken

Nisa Suresi 58. Ayetini unutursan…

Uykunun Bedeli Ağır Olur

Yıllardır çalan tehlike çanlarına kulağını kapatıp,

Ülkede her şey güllük gülistanlıkmış gibi mışıl mışıl uyursan,

Yattığın yatakta,

Daha dün kurulmuş zorba bir devlet tarafından öldürülürsün.

Bilinçli bir şekilde öldürmediklerini ise

Yerin altına saklamak zorunda kalırsın.

Bir Kişi Değil, Bir Gelecek Ölüyor

Sadece sen ölmezsin.

Geride kalan 90 milyon halkının geleceğini, umutlarını da öldürürsün.

Sorumluluk Uyku Kabul Etmez

Eğer:

Yönetmeye talipsen,

Yönetiyorsan şunu iyi bileceksin:

“Su uyur, düşman uymaz.”

Vatandaş mışıl mışıl uyuyacak,

Sorumluluk sende, yetki sende…

Sen uyumayacaksın.

Son Söz

Yok arkadaş, ben yine de rahatımı bozamam, mışıl mışıl uyuyacağım diyorsan eğer,

OLACAĞI BUDUR.

Bizlere de ;

Üzüntü,

Derin Bir Keder,

ve HUZURSUZLUK KALIR.