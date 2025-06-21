Zenginlik Var, Güç Yok
Petrolde dünyada 8. sıradasın,
Doğalgazda 3. sıradasın.
Yüzlerce yıllık bir devlet tecrüben var…
Ama ekonomide 37. sıradasın.
Geçmişin Şanlı, Bugünün Sorgulanmalı
Üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu,
Alınamaz denileni almış,
Yapılamaz denileni yapmış,
Fethi imkânsız görülen yerleri fethetmiş,
Ama seni tam anlamıyla fethedememiş.
Çünkü senin halkın savaşçı bir millettir.
Savaşta geri durmaz, kaçmaz, çekinmez.
Günümüzün Acı Tablosu
Bugün ise:
Ülkedeki doğalgaz ve petrol kaynaklarına rağmen,
90 milyonluk insan kaynağını doğru yönetemediğin için,
Süper güç olman gerekirken,
Senin onda biri kadar bile olmayan
İsrail gibi bir zorbanın deneme tahtası olman çok acıdır.
Neden Böyle Oldu?
Yüzyıllardır iç çekişmelerin eksik olmadığı bir devlettir İran.
Çünkü mesele hep “Ben yöneteceğim” meselesidir.
Ama asıl mesele, kimin yönettiği değil,
Nasıl yönetildiğidir.
Liyakatsizlik Yıkıma Götürür
Eğer sen yönetirken:
- Ehliyet,
- Liyakat,
- Bilim
gibi değerlere önem vermezsen,
Ve ülkenin milli kaynaklarını pervasızca harcarsan,
Yönetim kademesine de:
Eşim, dostum, çocuğum, abim, ablam, kuzenim... dersen,
Ve “daha da güçlü olayım” derken
Nisa Suresi 58. Ayetini unutursan…
Uykunun Bedeli Ağır Olur
Yıllardır çalan tehlike çanlarına kulağını kapatıp,
Ülkede her şey güllük gülistanlıkmış gibi mışıl mışıl uyursan,
Yattığın yatakta,
Daha dün kurulmuş zorba bir devlet tarafından öldürülürsün.
Bilinçli bir şekilde öldürmediklerini ise
Yerin altına saklamak zorunda kalırsın.
Bir Kişi Değil, Bir Gelecek Ölüyor
Sadece sen ölmezsin.
Geride kalan 90 milyon halkının geleceğini, umutlarını da öldürürsün.
Sorumluluk Uyku Kabul Etmez
Eğer:
Yönetmeye talipsen,
Yönetiyorsan şunu iyi bileceksin:
“Su uyur, düşman uymaz.”
Vatandaş mışıl mışıl uyuyacak,
Sorumluluk sende, yetki sende…
Sen uyumayacaksın.
Son Söz
Yok arkadaş, ben yine de rahatımı bozamam, mışıl mışıl uyuyacağım diyorsan eğer,
OLACAĞI BUDUR.
Bizlere de ;
Üzüntü,
Derin Bir Keder,
ve HUZURSUZLUK KALIR.