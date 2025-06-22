Bir ülkede tatil yapmak, herkesin en doğal hakkıdır. Dinlenmek, nefes almak, sevdikleriyle vakit geçirmek her bireyin yaşam kalitesini artıran temel ihtiyaçlardan biridir. Ancak bugün gelinen noktada tatil, birçok insan için artık lüks haline geldi.

Asgari ücretle geçinmeye çalışan, en temel gıdaya bile ulaşmakta zorlanan milyonlarca yurttaş için tatile çıkmak bir hayal. Sağlıklı beslenmenin bile maliyeti her geçen gün artarken, insanlar bırakın tatili; market alışverişini dahi hesapla yapıyor.

Oysa ki sosyal devlet anlayışı, her yurttaşın yaşam kalitesini artırmayı hedeflemelidir. Tatil yalnızca zenginlerin değil, emeğiyle geçinen halkın da hakkıdır. İnsanların hem bedenen hem ruhen yenilenmesi, toplumun da daha sağlıklı bir yapıya kavuşması demektir.

Bu nedenle mesele sadece bir tatile çıkmak değil, insanca yaşamaktır. Gerçekleştirdiklerimiz şimdi hayal oldu!...

Hayata Dair Bir Dokunuş!