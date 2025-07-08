Yavaş: ‘Zeydan Karalar halkın iradesidir’



Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



‘Zeydan Karalar Adana’dır, Adana Zeydan Karalar!

11 yıl önceye dayanan bir iddia, çelişkili bir ifadeye dayanarak bugün tutuklamaya gerekçe yapılıyorsa, burada hukuk değil; başka hesaplar devrededir.

Biz yargılamaya karşı değiliz. Ama adil, bağımsız ve tarafsız bir yargı istiyoruz. Çünkü hukuk, zamana ya da siyasete göre eğilip bükülemez.

Zeydan Karalar halkın iradesidir. Nokta!

Adanalının gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanıdır ve göreve geldiği günden bu yana yolsuzlukla mücadele eden bir isimdir.’



Tutuklama sonrası Adana’da eylem



CHP Adana İl Başkanlığı’nın çağrısıyla yurttaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak oturma eylemi başlattı. CHP'liler ve Adanalılar, “Zeydan, Adana gibi Başkan”, “Adana tutsak edilemez, Adanalı boyun eğmez” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.



Tutuklama kararı akşam saatlerinde çıktı



CHP'li belediyelere yönelik yürütülen son operasyonda, cumartesi sabahı gözaltına alınan ve İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen Zeydan Karalar, savcılığın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Karalar, “icbar suretiyle irtikap” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklandı.

Kaynak : PHA