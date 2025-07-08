Yüklenici firmadan şahsi hesaba para transferi ve elden ödeme iddiası



Savcılık sevk yazısında, şüpheli Ceyhan Kayhan'ın hem şahsi hesabına hem de elden yüklenici firmadan ödeme aldığı belirtildi. Yazıda, Adıyaman Belediyesi’nin temizlik işlerini yürüten yüklenici firma yetkilisinin tanık olarak verdiği ifadeye de yer verildi. Firma yetkilisi, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile görüştüğünü ve Tutdere'nin kendisini başkan yardımcısına yönlendirdiğini belirtti. Ancak Abdurrahman Tutdere savcılıktaki beyanında şirket yetkilisini tanımadığını ifade etti.



Öte yandan Ceyhan Kayhan’ın İzmir’de elden para aldığı, şahsi banka hesabına para transferi yaptırdığı, Adıyaman’daki bir firmaya yüklenici firma yetkilisine ödeme yaptırdığı ve bu ödemeyi yapan kişinin tanık olarak ifadesi sırasında Adıyaman’a yazılan talimattan haberdar olduğu ifade edildi. Aynı tanığın savcılıkta ifade verdiği sırada Kayhan’ın ısrarla aradığı da sevk yazısında yer aldı.



'İrtikap suçu' şüphesi vurgusu



Savcılık, tüm bu delilleri değerlendirerek, Ceyhan Kayhan hakkında kamu görevlisinin göreviyle bağlantılı olarak menfaat temin ettiği anlamına gelen 'icbar suretiyle irtikap' suçunun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti. Kayhan'ın, belediye ile sözleşmeli çalışmakta olan yüklenici firma yetkililerini hak ediş ödemeleri karşılığında para vermeye zorladığı, bu süreçte sistematik bir şekilde maddi menfaat elde ettiği savunuldu.



Soruşturma devam ediyor



Ceyhan Kayhan’ın gözaltına alınmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü, burada yapılan işlemler sonrasında sağlık kontrolüyle birlikte adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirmenin ardından Kayhan hakkında tutuklama kararı verilip verilmediği ise haber yayına hazırlandığı sırada henüz netleşmemişti.



Soruşturma kapsamında daha önce de Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmış ve 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla ev hapsine karar verilmişti. Tutdere, ifadesinde yüklenici firma yetkilisini tanımadığını belirterek, belediye başkanı olarak halkına hizmet etmek için görevde olması gerektiğini ifade etmişti.



Belediye operasyonları ve siyasi yankılar



CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında birçok belediye başkanı, başkan yardımcısı ve şirket çalışanı gözaltına alınmış, bazı isimler tutuklanmış, bazılarına ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Adıyaman kamuoyunda ve siyasi çevrelerde soruşturmaya yönelik hukuki olduğu kadar siyasi değerlendirmeler de yapılmakta.

Kaynak : PHA