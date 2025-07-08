Tepki çeken paylaşım: 'Biri sokak köpeklerini sokağa çıkarmakla tehdit ediyor'



AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci’nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım, kamuoyunda geniş tepkiye neden oldu. Birinci’nin, “Biri sokak köpeklerini sokağa çıkarmakla tehdit ediyor” şeklindeki ifadeleri; sosyal medya kullanıcıları, sivil toplum kuruluşları ve hukuk çevreleri tarafından nefret dili olarak değerlendirilerek eleştirildi.



ADD: 'Bu akıl, izan ve edep dışı söylemi reddediyoruz'



Atatürkçü Düşünce Derneği, yaptığı yazılı açıklamada, Mücahit Birinci'nin söz konusu paylaşımının halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.



ADD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Mücahit Birinci adlı şahsın halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden akıl, izan, edep dışı paylaşımı nedeniyle, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, kovuşturma aşamasına geçilmesi için kamu davası açılması talepli yaptığımız suç duyurusunu değerli basınımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."



'Toplumsal barışa zarar veriyor' uyarısı



ADD, söz konusu paylaşımın yalnızca bireysel değil, toplumun bütününü etkileyen bir nefret söylemi barındırdığına dikkat çekerek, bu tür açıklamaların kamusal sorumluluk taşıyan kişilerden gelmesinin daha büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Dernek, halk arasında düşmanlık yaratabilecek her türlü söylemin cezai soruşturma konusu olması gerektiğini savundu.



Siyasi çevrelerden de tepki geldi



Birinci'nin paylaşımı, muhalefet partilerine mensup bazı siyasetçiler tarafından da eleştirildi. Bazı milletvekilleri ve il yöneticileri, yapılan açıklamayı kınayarak, toplumsal kutuplaşmanın körüklenmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.



Hukuki süreç başlatıldı



ADD tarafından yapılan suç duyurusunun ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvuruya ilişkin ön inceleme başlattığı öğrenildi. Hukukçular, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunun Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında düzenlendiğini ve kamusal barışı bozmaya elverişli olması durumunda cezai yaptırımı olabileceğini belirtiyor.



Mücahit Birinci daha önce de tepki çekmişti



Mücahit Birinci, geçmişte yaptığı bazı açıklamalarla da kamuoyunun gündemine gelmiş ve sosyal medyada farklı kesimlerden tepki toplamıştı. Son paylaşımının ardından hakkında açılan bu suç duyurusuyla birlikte, kamu görevi yürüten isimlerin sosyal medya sorumluluğu bir kez daha tartışma konusu oldu.

Kaynak : PHA