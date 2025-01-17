Ekipler, özellikle fırınlarda gramaj, hijyen, fiyat ve tarife kontrollerini titizlikle gerçekleştiriyor.

Denetimlerde, iş yerlerinde fiyat tarifelerinin görünür bir şekilde yer alması, ürünlerin gramaj standartlarına uygunluğu, unlu mamul üretimi ve satışında hijyen kurallarına uyulması gibi kriterler kontrol ediliyor. Ayrıca, çalışanların eldiven ve önlük kullanımı, iş yerlerinde uygun çöp kaplarının bulundurulması ve personelin temizlik ve bakım kurallarına uygunluğu gibi hususlar da detaylı şekilde denetleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlerin halk sağlığı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Adıyaman Belediyesi olarak, halkımızın sağlığına ve kaliteli ürünlere ulaşmasına büyük özen gösteriyoruz. Bu konuda esnafımız da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli. Kurallara uymayan ve halk sağlığını tehlikeye atacak tedbirleri almayan iş yerlerine gerekli uyarılarda bulunuyor, eksiklerin giderilmesi için süre tanıyoruz. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek ve vatandaşlarımızın sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamayı sürdüreceğiz."



Kaynak : PHA