TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, Adıyaman’daki İndere TOKİ Deprem konutlarında yaşanan ulaşım sorunlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Babar, belediyenin iletişim kanalları ve vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda bölgede ulaşım konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtti. Yaklaşık 16 bin konutun bulunduğu yerleşim alanında yaşayan vatandaşların günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etti.

Açıklamada, hastası olan, çocuklarıyla ulaşım sağlamak zorunda kalan, gece mesaisine giden ya da günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların çeşitli güçlüklerle karşılaştığı aktarıldı.

Babar, bu büyüklükte bir yerleşim alanında ulaşım imkânlarının yetersiz kalmasının günlük yaşamı doğrudan etkilediğini belirterek, ulaşım hizmetlerinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Açıklamasında idarenin sorumluluğuna da değinen Babar, vatandaşların temel ihtiyaçlara erişiminin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Babar, yaşanan sorunların giderilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

