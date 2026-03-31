Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na gerçekleştirdiği ziyarette, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ile soydaş ve akraba topluluklara yönelik yürütülen çalışmalar üzerine temaslarda bulundu. Görüşmede, farklı coğrafyalarda hayatlarını sürdüren Türk vatandaşlarının karşılaştığı konular ele alınırken, bu kesimlerle olan bağların daha da güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi. Yapılan görüşmenin, hem mevcut çalışmaların gözden geçirilmesi hem de yeni projelerin geliştirilmesi açısından önemli bir zemin oluşturduğu ifade edildi. Kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve yurt dışındaki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin geliştirilmesi konularının da gündeme geldiği aktarıldı.

Yurtdışındaki Vatandaşlarla Bağların Güçlendirilmesi Ele Alındı

Gerçekleştirilen görüşmede, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye ile olan bağlarının korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar üzerinde duruldu. Eğitimden kültürel faaliyetlere kadar birçok başlıkta yürütülen projelerin değerlendirilmesiyle birlikte, yeni dönem planlamalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal ve ekonomik alanlarda karşılaştığı konuların çözümüne yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi de görüşmenin ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Kurum Başkanı Turus’a Teşekkür Mesajı

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, ziyaret kapsamında Kurum Başkanı Abdulhadi Turus ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, ev sahipliği ve gerçekleştirilen görüşmeler için teşekkürlerini iletti. Ziyaretin, kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına katkı sağlaması ve yurt dışındaki vatandaşlara yönelik çalışmaların daha etkin şekilde yürütülmesine destek olması bekleniyor.