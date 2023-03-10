Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin öne çekilmesiyle ilgili Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında kararın açıklanması ardından da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını, ikinci tura kalması halinde ise seçimin 28 Mayıs 2023'te olacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Yenilenmesi Hakkında imzaladığı kararnamen çok kısa sürede yürürlüğe girdi.

İlgili kararnamenin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanması ardından seçimlerin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması kararı YSK tarafından duyuruldu.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde seçim tarihi olarak 28 Mayıs tarihi belirlenmiştir” dedi.

Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116. maddesi uyarınca" almıştı.

BÜROKRATLAR BİR HAFTA İÇİNDE İSTİFA EDECEK

Öte yandan bürokrasiden milletvekili adayı olmak isteyenler için bir haftalık istifa süresi başlayacak.

YSK'ya göre bu tarihin 16 veya 18 Mart olarak belirlenmesi bekleniyor.

Aday listeleri 9 Nisan'da teslim edilecek

Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilmesi istenecek. Bu tarih seçim takviminin başlangıç tarihine göre değişebilecek.

İTTİFAK PROTOKOLLERİ İÇİN 5 GÜN VAR

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin, ittifak protokolünü seçim takvimi yayınlandıktan sonraki 5 gün içinde YSK'ya sunması gerekecek. Örneğin seçim takvimi 16 Mart olursa, 21 Mart'a kadar ittifak protokollerinin YSK'ya teslim edilmesi gerekecek.