YSK Başkanı Ahmet Yener, yurtiçinde sandıkların yüzde 99,4'ünün açıldığını veri girişinin devam ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - YSK Başkanı Ahmet Yener, 8 saat sonra günün ilk açıklamasını yaptı.

YSK önünde kameralar karşısına geçen Başkan Yener, saat 9.45 itibariyle sisteme girilen verileri paylaştı.

Yurt içinde sandıkların yüzde 99'unda açılma olduğunu ve 27 adet sandığın henüz açılmadığını duyuran Yener, yurt dışında da bin 529 açılmayan sandık bulunduğunu söyledi.

Bu verilere göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,40, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44, 96 oy oranına sahip olduğunu ifade eden Yener, veri girişinin devam ettiğini kaydetti.

Yener, seçimin ikinci turuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.