“Teşekkür Belgesi Genel Başkanımızdan”

Başkan Demir, Genel Merkez tarafından üye çalışmalarındaki başarılardan dolayı Adıyaman İl Başkanlığı’na teşekkür belgesi takdim edildiğini söyledi. Belgeyi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın elinden almanın ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Halk ve Teşkilatla Güçlü Bağ

Başkan Demir, bu başarının arkasında Adıyaman halkıyla kurulan güçlü gönül bağının olduğunu vurguladı. Demir, “Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, şahsım adına Adıyamanlı hemşehrilerimize, ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatımıza ve partimizin tüm neferlerine selam ve tebriklerini iletmiştir” dedi.

“Fedakâr Çalışmalarımızın Meyvesini Alıyoruz”

Teşkilatın fedakâr çalışmaları sayesinde elde edilen bu başarıyı daha büyük hedeflere taşımak için çalışacaklarını belirten İsmail Demir, “Adıyaman’ımızda adım adım iktidara yürüyoruz. Başarıda emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA