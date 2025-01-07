Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Seyir halindeki bir aracı durduran ekipler, A.E.D, D.N.V ve İ.N.Ç isimli şahısların üzerinde ve araçta yaptıkları aramada şu maddeleri ele geçirdi:

1 tablet içerisinde 5 adet sentetik ecza,

Satışa hazır halde paketlenmiş 4,56 gram Sentetik Kannabinoid.

Şahıslar gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Evde Daha Fazla Uyuşturucu Bulundu

Devam eden soruşturma kapsamında, şüpheli A.E.D’nin ikametinde yapılan aramada ise şu maddeler ele geçirildi:

22 adet satışa hazır paketlenmiş 17,24 gram Sentetik Kannabinoid,

2 tablet halinde toplam 31 adet sentetik ecza,

0,15 gram metamfetamin.

Bir Kişi Tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden A.E.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şahıs hakkındaki adli süreç devam ediyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, vatandaşlardan şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi..

Kaynak : PHA