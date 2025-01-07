"Ele Geçirilen Maddeler ve Gözaltılar"
Operasyonlarda şu maddeler ele geçirildi:
5 gram kubar esrar,
4 gram bonzai,
3 gram skunk,
2 gram metanfetamin,
1 adet uyuşturucu kullanma aparatı.
Operasyonlar sonucunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldığı bildirildi.
"Mücadele Kararlılıkla Sürüyor"
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşlardan şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerini ve bu konuda duyarlılık göstermelerini istedi.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss