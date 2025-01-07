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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşlardan şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerini ve bu konuda duyarlılık göstermelerini istedi.

Operasyonlarda şu maddeler ele geçirildi:

"Ele Geçirilen Maddeler ve Gözaltılar"

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