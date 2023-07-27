Özel Atak Fen Lisesi Öğrencisi Akasya Zehra Er, 6 Şubat tarihli depremlerden sonra girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 552 puanla sayısalda Türkiye 115.si olarak büyük bir başarıya imza attı.

Başarısından dolayı kendisini tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı; "Akasya Zehra Er gibi azimli, hedefleri doğrultusunda çalışan ve ilimizi gururla temsil eden öğrencilerimiz, bizi geleceğe umutla bakmaya teşvik ediyor. Kendisinin ve tüm öğrencilerimizin başarıları, gösterdikleri çaba ve özveriyle her zaman gurur duyuyoruz. Aynı zamanda, deprem sürecinde yaşanan zorluklara rağmen eğitimin kesintiye uğramaması için büyük mücadele veren tüm eğitim camiasına da teşekkür ederim."ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA