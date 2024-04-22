Bu artışın nedeni, depremler sonrasında motosiklet kullanımının artması ve sürücülerin tedbirsiz yola çıkması olarak öne çıkıyor. Motosiklet kullanıcılarının, trafik kurallarına uymaları ve gerekli donanımla seyahat etmeleri yönündeki uyarılar ise işe yaramıyor.

Son yaşanan kaza, elektrikli bisiklet ile araç arasında yaşandı ve bir kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği Hocaömer Mahallesi Kale Caddesi'nde, elektrikli bisiklet sürücüsü Ömer F. ile 02 ADJ 734 plakalı araç sürücüsü A.Y. arasında bir çarpışma yaşandı.

Yaralanan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

Bu tür kazaların önüne geçmek için sadece trafik kurallarına uymanın yeterli olmadığı, aynı zamanda sürücülerin dikkatli olması ve tedbirli bir şekilde trafiğe çıkması gerektiği vurgulanıyor. Motosiklet sürücülerinin hız sınırlarına uyması, kask ve diğer güvenlik donanımlarını eksiksiz kullanması, sinyalizasyon kurallarına dikkat etmesi ve özellikle yoğun trafikte daha özenli olması, kazaların önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Trafik kurallarına uymak, sürücülerin ve yayaların güvenliği için hayati önem taşıyor.

Kaynak : PHA