Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Bedri İncetahtacı Sosyal Tesisi'nde eğitim gören kadın ve çocukları ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. kursiyerlerle yakından ilgilenen Yılmaz, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini tek tek inceleyerek yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Tesiste verilen eğitimlerin hem kadınların sosyal hayata katılımını artırdığını hem de ekonomik anlamda güçlenmelerine katkı sağladığını belirten Yılmaz, 'Kadınlarımızın üretmesi, öğrenmesi ve kendilerini geliştirmesi bizim için son derece kıymetli. Burada ortaya konulan her ürün, aslında büyük bir emeğin ve azmin göstergesi' dedi.

'Üretimin ve emeğin her zaman yanındayız'

Kadın kursiyerlerle sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Yılmaz, belediye olarak her zaman üretimin ve emeğin yanında olduklarını vurgulayarak, 'Kadınlarımızın hayatın her alanında daha aktif rol alabilmesi için projeler üretmeye, destek olmaya devam edeceğiz. Bu merkezler sadece bir eğitim alanı değil, aynı zamanda dayanışmanın ve birlikte üretmenin adresidir' ifadelerini kullandı.

'Çocuklara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz'

Ziyaret kapsamında çocuklarla da bir araya gelen Yılmaz, onların eğitim süreçleriyle yakından ilgilenerek çeşitli etkinliklere katıldı. Çocukların neşesi ve enerjisinin kendilerine umut verdiğini dile getiren Yılmaz, geleceğin teminatı olan çocuklar için her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Projeler aratarak devam edecek

Bedri İncetahtacı Sosyal Tesisi'nde verilen eğitimlerin her geçen gün daha fazla vatandaşın hayatına dokunduğunu belirten Yılmaz, bu tür sosyal projelerin artarak devam edeceğinin altını çizdi. Kadınların üretime katıldığı, çocukların güvenli ve verimli ortamlarda eğitim aldığı bu merkezlerin Şehitkamil'in sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.