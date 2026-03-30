Şanlıurfa'da hakkında 'kasten yaralama' suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Karaköprü ilçesinde düzenledikleri operasyonla, 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O.'yu yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.