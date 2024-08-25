Atlantis Yapım, SM Production, Turuncu Partners ve Vadistanbul’un organize ettiği BtcTurk Açıkhava Konserleri kapsamında Türk müziğinin efsanevi ismi Yıldız Tilbe hayranları ile buluştu.İSTANBUL (İGFA) -Tüm yaz konserde konsere koşan Yıldız Tilbe dün akşam BtcTurk Vadi Açıkhava’da sahne aldı. Tilbe her zamanki gibi unutulmaz bir konserle sevenlerini mest etti.

Tüm yaz boyunca konser maratonu devam eden Tilbe, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendirirken, kendi yazıp bestelediği ve sanatçı arkadaşlarıyla paylaştığı şarkılarla da dinleyicilerinden büyük alkış topladı. Unutulmaz bir geceye imza atan Tilbe, sahnede enerjisi ve samimiyetiyle izleyicilere yine müzik dolu anlar yaşattı.

Yıldız Tilbe, yoğun konser programına rağmen üretime de ara vermeden devam ediyor. Hem kendisi için yeni şarkılar üzerinde çalışan sanatçı, hem de yeni düetler için stüdyoda vakit geçiriyor. Bu kış sezonunda müzikseverler, Yıldız Tilbe’nin yeni eserlerini dinleme fırsatı bulacak. Yıldız Tilbe yıllardır hepimizin duygularına tercüman olan klasiklerine yenilerini ekleyecek.