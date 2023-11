Tahmini Okuma Süresi: dakika

6 Şubat'ta gerçekleşen depremler başta olmak üzere yaşanan tüm afetlerde ve Filistin'de yaşanan katliam örneğinde olduğu gibi tüm savaşlardan etkilenen çocukların durumunun ana başlık seçildiği çalıştay, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi'ndeki Rami Kütüphanesi'nde,19 Kasım 2023 Pazar günü saat 10:00'da başlayacak.

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz’ın ev sahipliğinde, Bağcılar Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek çalıştaya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, AFAD Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Bağcılar Belediyesi Başkanı Abdullah Özdemir ve İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın katılacağı açıklandı.

Yetim Vakfı yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Bu yıl insanlığın geleceği için çocuklarımızı devasa afetlerden korumanın hepimizin görevi olduğu bilinciyle Afet ve Çocuk Çalıştayı düzenliyoruz. Dünyada her yıl on binlerce çocuk deprem, yangın, sel, tsunami gibi doğal afetler, kuraklık ve salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Sadece doğa şartlarına bağlı değil bugün Filistin’de olduğu gibi emperyalizmin kol gezdiği bütün coğrafyalarda insan eliyle ortaya çıkan savaşlar, çatışmalar ve insani krizler en çok çocukları mağdur ediyor. Yeteri kadar tedbir alınmadığı için geleceğimiz olan milyonlarca çocuk yetim ve öksüz kalıyor. Korumasız kalan çocuklar çeşitli suç şebekelerinin hedefi haline gelerek organ ve fuhuş mafyaları, dilencilik şebekeleri ve savaş ağalarının elinde kaybolup gidiyor. Yetim Vakfı olarak her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle düzenlediğimiz etkinliklere bir yenisini daha ekliyoruz. Bu yıl insanlığın geleceği için çocuklarımızı devasa afetlerden korumanın hepimizin görevi olduğu bilinciyle Afet ve Çocuk Çalıştayı düzenliyoruz. Alanında uzman 77 akademisyen, STK yönetici/görevlisi ve aktivistin katılacağı dört ayrı komisyonda çocukları afetlerden korumanın önündeki engeller ve çözüm yollarını masaya yatıracağız" ifadelerine yer verildi.



