Alınan bilgilere göre Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, işyerine ait kasadan 500 bin TL para ve maddi değeri 1 milyon TL olan çok sayıda hurda malzemesi çalan M.Y., S.Y., A.Ö. ve F.A. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çalınan eşyaların bir kısmı ele geçirildi, suça konu eşyaların bulunduğu yerde polis yeleği de bulundu. Emniyet güçlerinin başarılı operasyonu sonucunda, hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yakalanan şüphelilerden M.Y. A.Ö. ve F.A. çıkarıldıkları adli mercilerde tutuklandı. S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalara devam edileceği vurgulandı. Vatandaşların güvenliği ve huzuru için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Kaynak : PHA