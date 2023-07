Depremden etkilenen şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinde ilk kazma Malatya’da vuruldu. Proje kapsamında 6 Şubat depremlerinde yıkılan Malatya’daki alışverişin merkezi Bakırcılar Çarşısı’nın yeniden inşası için temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Burası Malatya'nın kalbi. Şehrin kalbinin attığı bu bölgede biz bir an önce işe başlamalıyız diye düşündük. Daha önce rezerv alanlarda elbette ki birtakım inşaatlara başladık ama şehir merkezlerindeki Yerinde Dönüşüm’ü ve Meydan projelerini ilk Malatya'dan başlatıyoruz. Daha sonra inşallah Kahramanmaraş'ta da Adıyaman'da da Hatay'da da şehir merkezlerini bu inşa ederek devam etmek istiyoruz.” dedi.

“Şehrin merkezleri canlansın istiyoruz”

11 şehri yeniden ayağa kaldırmak ve eski güzel günlerine kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Bakan Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü: “Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bize düşen de bir an önce bu hasarların sarılması, bu yaraların sarılması, bu zararların giderilmesi. Malatya'da 100 binden fazla bağımsız birim yok oldu. Dörtte üçü ev, dörtte biri de iş yeri. Şu anda 25 bin civarında inşaata başladık, devam ediyor. İstiyoruz ki şehrin merkezleri canlansın. Eski o canlı, neşeli haline yeniden dönsün. Beş binden fazla esnafın bu bölgede biz bakanlık olarak şimdi işe kendimiz başlıyoruz. İnşallah, burayı yaptıktan sonra çevreye doğru da yayılarak yapmaya devam edeceğiz.”

“Biran önce anlaşın işe başlayın”

“Sizden de istediğimiz şu; kendi evlerinizi yapmak istiyorsanız bizim açıkladığımız krediden ve hibe miktarlarından istifade edin, anlaşın ve işe başlayın. Hiç durmayın. Konutlar için ortalama 500 bin lira hibe, 500 yüz bin lira da kredi vereceğiz. Burada bizim birtakım kırmızı çizgilerimiz var. Fay kırıklarının geçtiği yerlere inşaat izni vermeyeceğiz. Zeminde sıvılaşma varsa oraya yapı yapılamayacak. Eğer sel yatağı gibi deri ağzı gibi yerler varsa oralara da yaptırmayacağız. Sıfır toleransla sağlam, güvenilir konutlar yapacağız. Bu konuda taviz vermeyeceğiz. Ruhsattan mesken aşamasına kadar her bir aşamada denetleyeceğiz. Velev ki iş yaptırdığınız insan yarıda bıraktı, kaçtı. Arkadaşlar TOKİ olarak devreye gireceğiz, endişeniz olmasın. Bir an önce anlaşın ve işe başlayın.”

“Hayat canlanacak”

“Bu şehirlerde herkesin Bismillah diyerek sabah kepengi açtığı, konu komşusuyla muhabbet ederek alışveriş ettiği ortamlar yeniden başlayacak. Hayat canlanacak. Bir sene sonra şuralar canlandığında emin olun burayı gören Malatyalı hemşehrilerimiz yeniden buraya gelirler.”

Yerinde Dönüşüm’e başvurular 134 bine ulaştı

“Bu projeye 134 bin civarında müracaat var. Demek ki insanlar diyorlar ki; ‘evet siz başlatın bu işi. Biz geliyoruz. Size güveniyoruz. Yeter ki başladığımızda siz de paramızı verin’ diyorlar. Güvenli ve sağlam konutlar inşa edeceğiz. İnşallah bunu yapıncaya kadar buralardan ayrılmayacağım.”

Bakan Mehmet Özhaseki ve programa katılan davetliler, daha sonra hayırlı olsun dilekleriyle Bakırcılar Çarşısı’nın temelini attı.

Bin yılın felaketinde enkaza dönüşen Bakırcılar Çarşısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı tarafından yöresel dokuya uygun, engelli dostu ve iklim duyarlı bir anlayışla yeniden inşa ve ihya edilecek. Toplam 250 bin metrekare alanda inşa edilecek Bakırcılar Çarşısı’nın ilk etapta 7 bin 600 metrekarelik alanında 293 dükkân ve 165 araçlık kapalı otoparkı yapılarak Malatyalılar’ın hizmetine sunulacak.

Bakan Özhaseki Malatya’da esnafları ziyaret etti

Bakan Özhaseki, Bakırcılar Çarşısı temel töreni sonrasında çarşı esnafını ziyaret etti, depremzede vatandaşların sorunlarını dinledi. Malatyalılar, Bakan Özhaseki’ye yoğun ilgi gösterdi. Esnaf ziyaretinde Özhaseki’ye Türk Bayrağı hediye edildi.



