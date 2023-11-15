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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tanıtım tırları, depremden etkilenen 11 ilde hibe ve kredi desteği sağlayan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini anlatmak için yola çıktı. Deprem bölgesini gezen tırlarda, Bakanlık görevlilerince ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi hakkında vatandaşlara bilgi veriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın denetiminde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nin kontrolünde, depremzedelerin kendi ev ve iş yerlerini yerinde yapabilmeleri için başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi, gezici tırlarla vatandaşa anlatılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hayata geçirdiği hibe ve kredi desteği sağlayan ‘Yerinde Dönüşüm’ Projesi için vatandaşlar, 11 ilde bulunan 25 Yapım ve Dönüşüm Ofisi’nden merak ettikleri konularda bilgi almaya devam ediyor. Vatandaşların ofislere gidemediği yerlerde ise Bakanlığın ‘Yerinde Dönüşüm Tanıtım Tırları’nda proje hakkında detaylı açıklamalar yapılıyor.

"Bilgilendirme TIR'I Adıyaman'da"

Bu kapsamda dün (14 Kasım) Adıyaman Demokrasi Parkı önüne gelen tır 17 Kasım'a kadar Adıyaman'daki depremzede hak sahiplerini ve yerinde dönüşüm yapmayı düşünen vatandaşları bilgilendirecek. Tırları ziyaret eden vatandaşlara, Bakanlık görevlileri tarafından ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi tüm detayları ile anlatılıyor. Gezici tırlar, 23 Aralık’a kadar deprem bölgelerini dolaşarak proje hakkında bilgilendirmelere devam edecek. Evini, iş yerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlar için proje kapsamında, konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi verilecek.

6 Şubat depremleri sonrası hak sahipliği ve yerinde dönüşüm konularında vatandaşta oluşan bilgi kirliliğini gidermek ve yönlendirici doğru bilgiye erişimi sağlamak amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri deprem bölgesindeki şehirlerde vatandaşları tüm merak ettikleri konularda bilgilendirmeye devam edecek.



Kaynak : PHA