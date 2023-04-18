Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı'nın tebliğine göre, Yenilenmiş Ürünleri Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik güncellendi.

Buna göre, yenileme merkezleri, ilgili standarda göre alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması şartı ile ayrıca yenileme yetki belgesi almasına gerek olmaksızın belirtilen tüm ürünler için yenileme yapılabileceği, yenilemesi yapılan ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesi yapabileceği ve yenilenmiş olan bir ürünün birden çok yenilemeye tabi tutulabileceği kaydedildi.

Tebliğle birlikte yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan 10 milyon liradan az olmamak üzere ödenmiş sermaye şartı ise 30 milyon liraya çıkarılırken, ticari işletmelerin bu güncelleme farkını 1 Ocak 2024 tarihine kadar tamamlamaları istndi.

Pil kapasitesi yüzde 85'in altında olan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satışa sunulabilmesi için pillerinin değiştirilmesi zorunlu olacağı bildirildi.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.