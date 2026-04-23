Erkan Çimen, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda milli egemenliğin ve manevi sorumluluğun gelecek nesillere emanet edildiği anlamlı bir gün olduğunu belirtti. Çocukların, bir milletin en kıymetli hazinesi olduğunu vurgulayan Çimen, onların milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çimenden'in 23 nisan mesajı şu şekilde;

'Çocuk; sevgiyle büyür, ahlakla güçlenir, maneviyatla yön bulur' diyen Çimen, bir milletin yarınının, bugün çocuklarına verdiği eğitim, merhamet ve değerlerle şekillendiğini dile getirdi. Çimen, 'Bizlere düşen görev; evlatlarımızı sadece bilgiyle donatmak değil, aynı zamanda adalet duygusu gelişmiş, vicdan sahibi, dürüst, saygılı ve inançlı bireyler olarak yetiştirmektir. Ancak bu şekilde güçlü ve adil bir toplum inşa edilebilir' dedi.

Milli Görüş anlayışının, önce ahlak ve maneviyat düsturuyla hareket ettiğini hatırlatan Çimen, güçlü bir Türkiye'nin ancak köklerine bağlı, kimliğini koruyan ve sorumluluk bilinci yüksek nesillerle mümkün olacağını belirtti.

Çimen, mesajının sonunda başta Adıyamanlı çocuklar olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, 'Tüm çocuklarımızın yüzü gülsün, geleceği umutla dolsun. Daha adil bir dünya ve yaşanabilir bir Türkiye için çocuklarımız en büyük umudumuzdur' ifadelerini kullandı.

