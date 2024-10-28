Kongrede Özdemir, milli görüş davasına bağlılık vurgusu yaparken, birlik ve dayanışma mesajları verdi.

"Kongreye Yoğun Katılım"

Adıyaman'daki kongreye Yeniden Refah Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, Adıyaman’dan Sorumlu Genel Merkez Yetkilisi Prof. Dr. Mehmet Çavaş, YRP Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Anaç, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda partili katılım sağladı.

“Milli Görüş, Sadece Bir Parti Değil, Dünya Barışının Teminatıdır”

Kongrede konuşma yapan Hasan Özdemir, milli görüş hareketinin yalnızca bir siyasi parti değil, evrensel bir barış ve adalet davası olduğunu belirtti. Özdemir konuşmasında, “Milli görüş sadece Müslümanlara değil, tüm dünyaya huzur ve barış getirecek değerlere sahiptir. Bu yolda mücahitler olarak sizler, barış ve adaletin teminatısınız” ifadelerini kullandı.

Özdemir ayrıca, dünya genelinde zulüm gören Müslümanların ve gayrimüslim mazlumların dualarında milli görüş hareketine yer verdiğini, bu büyük mücadeleye destek beklediklerini vurguladı.

“Birlikte Mücadele Edeceğiz”

Kongrede, birlik ve dayanışma mesajlarına da yer veren Özdemir, “Ben tek başıma ne yapabilirim değil, biz birlikteyken ne yapabiliriz konuşacağız. Unutmayın, bir çivi, bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu bir ümmeti kurtarır” sözleriyle partilileri toplu mücadeleye davet etti. Özdemir, milli görüş hareketine sahip çıkarak gece gündüz demeden çalışacaklarını ve bu davaya tüm güçleriyle katkı sunacaklarını ifade etti.

“Ankara’daki Terör Saldırısını Kınıyoruz”

Konuşmasının başında, geçtiğimiz günlerde Ankara’daki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınayan Özdemir, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Kaynak : PHA