Temellerini 1988 yılında atan Koton, küçük bir mağaza olarak yoluna başlasa da şimdi büyük indirim kampanyalarıyla kendinden söz ettiriyor. Birçok marka gibi her Kasım ayında büyük fırsatları müşterileriyle buluşturan Koton, şimdilerde uluslararası moda alanında faaliyetlerine devam ediyor.

En güncel trendleri yansıtan koleksiyonları ile Türkiye’nin moda ve perakende öncülerinden biri olarak öne çıkan marka Asya'dan Avrupa'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya, Amerika'dan İngiltere'ye kadar 69 ülkede Koton modasını tüketicilerle buluşturuyor.

Koton Kasım Ayı İndirimleri

69 ülkeye ürünlerini satan koton, Kasım ayına özel indirimlerle de adından sıkça söz ettiriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Koton'un büyük indirim fırsatları başladı. Henüz yeni başlayan Kasım ayı indirimleri ile Koton indirim kodu dağıtıyor. Tüm ürünlerde geçerli olan koton kupon kodları ile sizlerde sepetinizde %30’a varan indirim fırsatını yakalayacaksınız.

Bunun haricinde seçili ürünlerde yüzde 30, 40, ve 50'ye varan indirimler Koton Kasım Ayı Fırsatlarında sizi bekliyor. Tüm bu kuponları alt limit olmadan kullanmanın keyfini yaşayacaksınız. Müşterilere avantajlı alışveriş fırsatları sunarken bir diğer kampanyası ise Erken Kasım fırsatları adıyla başladı. Bu kampanya kapsamında 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde %30 ek indirim imkanını müşterilerine sunuyor. Erken Kasım Fırsatlarından Koton'un internet sitesinde ve mobil uygulamasından Koton indirim kodu ile faydalanabileceksiniz.

Kadın Koleksiyonunda Büyük İndirim

Erken Kasım fırsatları kapsamında özellikle kadın koleksiyonu ürünlerinde yapılan büyük indirim ilgi odağı oldu. Seçili ürünler 299,99 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarken 1.000 TL üzeri alışverişe ek özel indirim sayesinde daha fazla ürünü daha uygun fiyata satın alma imkanı sağlayabiliyorsunuz.

Koton Kasım Ayı İndirimlerinde bir başka kampanya ise Triko ürünlerde geçerli. Triko kategorisindeki ürünler 419,99 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Kaliteli ürünleri uygun fiyata sizlere sunan koton daha çok ürün almanız için 1.000 TL üzeri alışverişlerde %30 indirim fırsatını da Triko kategorisinde sizlere sunuyor. değerlendirerek, uygun fiyata keyifli bir alışveriş yapabilirsiniz.

Sürpriz Kupon Fırsatlarını Yakala

Koton belirli saatlerde geçerli sürpriz kupon fırsatını da müşterilerine sunuyor. Koton müdavimi olan ve sık sık Koton’un internet sitesi ile mobil uygulamasını ziyaret eden müşterilere özel kupon kodu üretiliyor. Koton’un internet sitesine girip en üstte bulunan “Sürpriz kupon fırsatları için tıkla!” yazısına tıklayın ve size özel %50’ye varan indirimleri yakalayın. Kupon sınırlı sayıda olduğu için bu fırsatları kaçırmadan Koton internet sitesi ile mobil uygulamasını sık sık ziyaret etmeyi unutmayın.