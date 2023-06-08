Milli Güvenlik Kurulu, genel seçimler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez bugün toplanıyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantı, yeni kabinenin de ilk MGK'sı olacak.

Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer alacak.

Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

İsveç'ten Türkiye'ye yönelik provokatif eylemler sonrasında İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durumun da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.