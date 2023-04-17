Alınan bilgiye göre olay, akşam Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi.

Yemek kuyruğunda bekleyen iki şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yakınlarında karışmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgaya iki grup arasında kim tarafından kullanıldığı tespit edilemeyen tabancadan çıkan kurşunla 2 kişi yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri ve özel hareket polisleri sevk edildi. Özel hareket polislerinde panzerle destek verdiği olayda polis ekipleri tarafından önlem alındı. Bacağından yaralanan 2 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak : PHA