Eğitimci Yazar Emrah Kar’ın ikinci kitabı olan “Merhametli Dedem” adlı eğitsel kitabı raflardaki yerini aldı. Kitap, çocukları ayet ve hadislerle tanıştırarak onların kalplerini İslam’a yönelmelerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Merhamet tohumlarının saçıldığı kitap ile ilgili açıklamalarda bulunan Eğitimci Yazar Emrah Kar, “Büyük bir emek ve çocukların anlayabileceği bir üslup ile okuyucuyu ayet ve hadislerle tanıştırarak onların kalplerini İslam’a yönelmelerine katkı sunmayı amaçladım. Kitabı rahmetli dedemin hayatını kurgulayarak yazdım. Dedem çok merhametli ve şefkatli biriydi. Köyde herkese yardım eder, tüm köylünün kalbinde iz bırakmış biriydi. Kitabı daha çok ortaokul öğrencilerine yönelik olarak yazdım. Onları hadis ve ayetlerle tanıştırarak kalplerine iyilik tohumlarını ekmeyi başardıysam kitap amacına ulaşmış demektir. Kitabın 2. baskısı yeni basıldı. Yazdığım kitaptan maddi olarak herhangi bir beklentim yok. Kitabımın bütün satışından elde edilecek tüm gelirler, Gazze’deki mazlumlara yardım olarak gönderilecek.

Gazze’de çok büyük bir katliam var. Bir eğitimci, bir yazar olarak Gazze için benim elimden bu geliyor. Belki bir farkındalık oluşur, az da olsa Gazze’ye destek oluruz diye düşünüyorum. Şimdiden kitaba destek olacak herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA