Belinden aşağı tutmadığı için yürüyemeyen H.A.,, yakınlarınca getirildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Süleyman Kılınç tarafından muayene ve tetkikleri yapıldı.

Tetkikler sonucunda A’nın omuriliğin bu bölgesinde nadir görülen bir tümör nedeniyle yürüyemediği tespit edildi.

Daha sonra Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Süleyman Kılınç, getirttiği özel cihaz ile A’ya 5 saat süren operasyon gerçekleştirdi.

Başarılı geçen operasyonun ardından H.A., sağlına kavuşarak büyük mutluluk yaşadı.

Hastayı serviste ziyaret ederek kontrollerini gerçekleştiren Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Süleyman Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyat öncesi omuriliğin bu bölgesinde nadir görülen bir tümör tamamen kapattığını ve 5 saat süren ameliyatın ardından H.A'nın sağlığına kavuşmaya başladığını söyledi.

"Şuan ayaklarındaki güç yavaş yavaş toparlanıyor"

Gerçekleştirilen ameliyatın çok riskli bir ameliyat olduğunu belirten Kılınç, "Teyzemiz polikliniğe geldiğinde ayaklarında güçsüzlük vardı. Tabi biz hemen sırtta bir tümör olabilir diye MR çektik orada çok nadir görülen bir tümör kanalın içinde kanalı neredeyse yüzde 90 kapatmış bir tümör hemen ameliyat hazırlıklarına başladık. Kendisine ilettik bunu tamamen almamız lazım diye. Teyze de kabul etti. Bu ameliyatı yaparken nöromonitör dediğimiz özel cihazlar getirdik. Bu cihazın eşliğinde burada çok değerli doktor arkadaşlarımız, klinik şefimiz hep beraber değerlendirdik. Cem hoca, Emircan bey hep beraber değerlendirdik ve hastamızı ameliyata aldık. Çok şükür ameliyat başarılı bir şekilde sonuçlandı. Şuan ayaklarındaki güç yavaş yavaş toparlanıyor."dedi.

Bölgede nadir görülen bir hastalığa nadir bir şekilde müdahale etmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Kılınç,"Bu bölgede bu ameliyatlar hem nadir görülüyor hem de nadir yapılıyor. Özel nöromonitör dediğimiz cihaz eşliğinde yapılması gerekiyor. Ve çok hassas bir ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü. Sabah 8'de başladık 13'de bitti. Dediğim gibi hassas bir işçilik gerekiyor. Ve hassas cihazlarla yapmamız gerekiyor. Bu anlamda riskli bir ameliyat çünkü ayakları tamamen felç olabilirdi. Allah'a şükür şuan yavaş yavaş toparlanıyor. İnşallah daha iyi olacak. Ayrıca sağladığı imkanlar ve desteklerinden ötürü Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik'e teşekkür ediyorum."şeklinde konuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahı Klinik Başkanı ve Klinik Sorumlusu Doç.Dr. Ş. Cem Yücetaş ise klinikteki ekiplerinin Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Süleyman Kılınç'ın gelmesiyle güçlendiğini ve deprem sonrası hızlı bir reaksiyon ile hekim sayılarının arttığını belirterek, ekibini tebrik etti.

Hasta H.A'nın kızı M. Ç., ise Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür ederek, ameliyat sonrası annesinin eklem yerlerinin hareket etmeye başladığını ve fizik tedavi ile ilerlemenin devam ettiğini ifade etti.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik ise gerçekleşen ameliyattan ötürü Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Süleyman Kılınç ve ameliyata destek veren personellere başarılar dileyerek, tebrik etti.



Kaynak : PHA