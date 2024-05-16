Alınan bilgiye göre olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

Depremde evi ağır hasar alan ve K-2 Konteynerkent'te yaşayan yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından çilingir yardımıyla kapı açıldı. Konteynerde yerde hareketsiz yatan yaşlı adamı gören sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, depremzede vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. 70 yaşlarındaki yaşlı şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından ambulansla otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kimliği ve ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA