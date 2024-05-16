Öcal, özellikle seçim öncesi yapılan söylemleri hatırlatarak, işçilerin maaşlarının eksik ödenmesinin büyük bir mağduriyet yarattığını vurguladı.

Öcal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Seçim öncesi 'Eğer biz gelmezsek işçiler maaşlarını alamaz' diye tehdit eden kadronun bugün maaş ödeyemez durumda olması son derece çelişkilidir." diyerek AK Partili Belediye Başkanı Reşit Alkan ve yönetimini eleştirdi. Besni Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşlarından ciddi kesintiler yapıldığını belirten Öcal, bu durumun işçilerde büyük bir huzursuzluk yarattığını ifade etti.

Ayrıca Öcal, belediyenin personel politikasını sorgulayarak, "Bankamatik işçiler" olarak adlandırılan çalışanlardan kaçının işten çıkarıldığını ve bundan sonra ne kadarının çıkarılacağını sordu. Besni halkının bu konuda endişeleri olduğunu dile getiren Öcal, işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için belediyenin acil önlemler alması gerektiğini vurguladı.

CHP ilçe başkanı olarak seçim sonrası kendi meclis üyelerine çağrıda bulunan Öcal, "Besni'nin faydasına olan her karara destek verin, ancak kişisel menfaatlerin ön plana çıkması durumunda en dert muhalefeti yapın." şeklinde konuştu. Besni Belediyesi'nin işçilerin maaşlarını düzgün bir şekilde ödemesi gerektiğini ve bu konuda acil çözümler üretmesi gerektiğini dile getiren Öcal, işçilerin mağduriyetinin giderilmesi için gereken adımların atılmasını istedi.

CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal’ın açıklaması şu şekilde:

“Besni Belediyesinde, işçi arkadaşlarımız çok rahatsız. İşçi arkadaşlarımızın maaşından 13 bin TL kesilmiş, bu ayda 9 bin TL maaşlarından kesinti yapılmış. Bir işçi arkadaş maaşından bu kadar kesinti yapılması onlara huzursuzluk yaratır. Evlerine ekmek götürememenin acısını yaşarlar. Dolayısıyla işçilerin maaşlarında en kısa sürede düzgün bir şekilde ödeme yapılması gerekiyor. Seçim öncesi biz gelmezsek, işçiler maaşlarını alamaz diyen kadro bugün, maaş ödeyemez durumda. Şimdi şu konuya değinmek istiyorum ben, eğer işçilerin düzgün bir şekilde maaşlarını ödemek istiyorlarsa belediyenin o şişkin kadronun eritilmesi gerekiyor. Şunu öğrenmek istiyorum. Seçimden önce kaç işçi seçim üzerinden alındı, Kaç işçinin çıkışı yapıldı mı, Hep bankamatik işçilerden bahsediliyordu. Bu bankamatik işçilerden kaç kişi çıkarıldı, daha ne kadar çıkartmayı düşünüyorlar. Şimdiden sonra daha ne kadar bankamatik işçilerini çıkarmayı düşünüyorlar. Bunu gerçekten Besni halkı merak ediyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak seçim sonrasında Meclis üyesi arkadaşlara eğer Besni'nin faydasına olan bir karar varsa kesinlikle muhalefet etmeyin, Yardımcı olun. Besni faydasına olan her şeyde olumlu oy kullanın, ancak iş kişiselleştirilirse, kişisel menfaatlere gelirse karşılarında olacağımızı söylemiştik. Ancak bugün görüyoruz ki Belediye işçilerinin maaşlarının ödenmemesi büyük bir mağduriyete sebep oluyor ve işçiler bundan çok büyük rahatsız.”

Kaynak : PHA