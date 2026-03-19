İliç ilçesinde yaşanan maden kazasının ardından yürütülen süreçlere değinen Bakan Bayraktar, bölgedeki altın madeninin çevresel önlemler alınarak yeniden faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

"İliç İçin Ekonomik ve Sosyal Beklentilerin Farkındayız"

İliç'teki maden ocağının hem yerel hem de ulusal ekonomi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, binlerce çalışanın iş imkanına yeniden kavuşacağını belirtti. Bayraktar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



“Erzincan, İliç çok önemli, oradan beklentiler var, onun da farkındayız. İliç, İliç için, Erzincan için ama Türkiye için önemli bir yer. Oradaki altın madeninde çalışan yüzlerce, binlerce kardeşimiz, oranın oluşturduğu ekonomik etki, sosyal etki inşallah bunlar önümüzdeki süreçte tekrar oranın çalışacağı bir sürece doğru gidiyor. Allah'ın izniyle orada yine binlerce kardeşimiz iş imkanına kavuşacak ve biz her türlü çevresel tedbiri almak suretiyle inşallah bu madeni de en kısa sürede tekrar açmayı hedefliyoruz, hedefimiz budur. İnşallah hayırlı olur, bu ramazan vesilesiyle ben de bunu paylaşmış olayım.”

"İstismar Siyasetine Karşı Samimiyetle Yanlarında Olduk"

Maden kazası sonrası muhalefetin tutumunu eleştiren Bakan Bayraktar, dezenformasyonla mücadele ettiklerini ifade etti. Ailelerle kurulan gönül bağına dikkat çeken Bayraktar, süreci şu sözlerle özetledi:

“Malumunuz İliç'te o yaşanan elim hadise, kazadan dolayı biz orada çok uzun zaman hem o hadisenin yönetimiyle alakalı ve ilk günden sonuna kadar hep Cumhurbaşkanımızın özel talimatıyla oradaki ailelerimizle bir arada olduk, onların acılarını dindirmeye gayret ettik ve sahada hakikaten çok önemli bir iş yaptık. Çünkü o muhalefet, yalan ve iftira ve istismar muhalefeti, orada da gene kendini gösterdi. Hatırlayın o ilk günlerde efendim siyanürle alakalı bir sürü iftiralar atıldı. Oraya geldiler, böyle beyaz kıyafetlerle, gaz maskeleriyle efendim halkı, insanımızı hem oradakileri hem de bütün Türkiye'dekileri endişeye sevk etmek için ellerinden ne geldilerse yaptılar. Ama biz samimiyetle, gayretle insanımızın, o kardeşlerimizin yanında olduk ve çok şükür o süreçleri atlattık. 13 Şubat, bundan birkaç hafta önce, seneyi devriyesiydi, ikinci sene oldu biliyorsunuz. Ben 9 ailemizle konuştum. Hepsini aradım tek tek, tekrar bir başsağlığı dileğinde bulunduk, onların bir sıkıntısı, derdi var mı onları sorduk ve şunu gördüm; hakikaten bizim o samimiyetimiz, bizim bu davranışlarımız onlarda da karşılık bulmuş.”



"Küresel Krizlere Rağmen Türkiye Ayakta"

Dünyada ve bölgede yaşanan zorlu süreçlere rağmen Türkiye'nin direncini koruduğunu belirten Bakan Bayraktar, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremleri gibi büyük felaketlere rağmen yönetimin kararlılıkla devam ettiğini söyledi:

“Şöyle son 5- 6 yıla bakın, 8- 10 yıla bakın, memleketimiz ve dünya çok badireler atlattı. Krizler bitiyor diyoruz ki işte biraz daha iyi olacak ama her defasında daha farklı, daha büyük krizlerle, savaşlarla karşı karşıya geliyoruz. 2020 bir pandemiyle karşılaştık. Hamdolsun o süreci memleketimiz hem sağlık sistemimizdeki olağanüstü gayretle ve olağanüstü altyapıyla atlatmayı bildik. Ekonomimiz o anlamda çok büyük darbe almadan oradan çıkabildik. Ama Rusya-Ukrayna savaşı, dünyada yaşanan yüksek enflasyon, hemen akabinde 6 Şubat depremleri ki asrın felaketi. Ondan sonra yine bölgemizde yaşanan çatışmalar, işte İsrail'in uygulamış olduğu büyük zulüm, son 2 - 2,5 senedir Gazze'deki yaşananlar ve şimdi yine hemen komşumuzda bir savaş durumuyla bölge ve dünya karşı karşıya. İşte hemen petrol fiyatları yükseldi, doğalgaz fiyatları yükseldi. Allah'a hamdolsun bu son 5- 6 yılda yaşanan bu kadar büyük bölgesel ve küresel etkisi olabilecek krizlere rağmen Türkiye olarak biz hamdolsun ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın basiretli, dirayetli yönetimiyle ve güçlü liderliğiyle, AK Parti kadroları hamdolsun bu süreçleri yürütüyoruz.”

HABER: ERZİNCAN / TEKHA