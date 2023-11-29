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Adıyaman Valisi Osman Varol, TÜGVA Lise Koordinatörlüğü tarafından "Sözler Çarpışsın, Fikirler Yarışsın" sloganıyla İstanbul Zeytinburnu’nda düzenlenen ve 64 ilden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen münazara yarışmasında erkekler kategorisinde birincilik elde eden Altınşehir Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’u kabul etti.

Öğrencilerin gelecekte yapmak istedikleri ve koydukları hedefleri üzerine sohbet eden Vali Varol, yarının büyük ve güçlü Türkiye’sini inşa edecek öğrencilerin ödüllendirerek kendilerini tebrik edip başarılı çalışmalarının devamını diledi.



Kaynak : PHA