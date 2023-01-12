Alınan bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Mircan T.’ye ait evde dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erlerinin müdehalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen Osman Mir Muhammed T. (4) sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

