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Asırlar boyu medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve birçok medeniyetin kalıntılarını taşıyan Adıyaman’ın tarihi yerlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak adına çeşitli projeler gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, bu kez de Adıyaman’ı tanıtacak bir oyunla vatandaşların karşısına çıktı.

Her yaştan vatandaşın kolaylıkla oynayabileceği YamanWay Adıyaman Kültür Yolu oyunu kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.

AppStore ve Google Play Store aracılığıyla cihazlara ücretsiz şekilde kolaylıkla indirebilecek olan ve içerisinde Nissibi Köprüsü, Cendere Köprüsü, Nemrut Dağı, Karakuş Tümülüsü ve Dikili Taş, Türbeler, Camiler, Köprüler ve Kalelerin olduğu YamanWay Adıyaman Kültür Yolu oyunu, çeşitli yöresel lezzetlerin de oyun içerisinde karşımıza çıkmasıyla keyifli ve eğlence dolu bir hal almasını sağlıyor.

Oyunu indirip oynamak isteyen IOS kullanıcıları AppStore üzerinden “AdiyamanKulturYolu” yazarak veya “https://apps.apple.com/tr/app/adiyamankulturyolu/id6471300091?l=tr” linki üzerinden indirip oynayabilir.

Android kullanıcıları için ise Google Play Store üzerinden yine aynı şekilde “AdiyamanKulturYolu” yazarak veya “https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AdiyamanKulturYolu” linki üzerinden erişim sağlayabilir.

Adıyaman’ın hak ettiği değere ulaşabilmesi için büyük çaba sarf eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Adıyaman’ımız tarihi, coğrafi dokusu ve yöresel lezzetleri gibi birçok konuda büyüleyici bir güzelliğe sahip ancak hak ettiği değeri gördüğünü düşünmüyorum. Adıyaman Belediyesi olarak dünyadaki oyun teknolojisinin gerisinde kalmadan Türkiye’de bir ilki yaparak Adıyaman’ımızın tarihi turistik yerleri ve coğrafi işaretli ürünlerimizi dünyaya tanıtacağımız YamanWay oyununu geliştirdik. Adıyaman’ımızın hak ettiği değere ulaşması için elimizden geldiğince çabalıyoruz ve çabalamaya da devam edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.



Kaynak : PHA