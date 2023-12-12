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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim öğretim çalışmalarını yerinde görmek, okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaç ve varsa sorunlarını tespit edip çözüme kavuşturmak kapsamında devam ettiği okul ziyaretlerindeki bugünkü durağı Ovakuyucuk İlkokulu, Hasankendi İlk/Ortaokulu ve Özelevler İlkokulu oldu.

Okul idarecilerinden yapılan eğitim çalışmaları, okulun fiziki koşulları, öğrenci başarıları ve eğitim ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Sınıfta öğrencilerle bir araya gelerek ders içi etkinliklerine eşlik eden Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Okul idaresi ve öğretmenlerle de bir araya gelen İl Müdürü Ali Tosun, okulda yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak : PHA