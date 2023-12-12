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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Terör örgütü PKK-KCK'ya üye olduğu ve milis yapılanmasında yer aldığı tespit edilen İslahiye İlçesi Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkanı Zeki Manaz, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 'Terör örgütü üyesi olmak' sucundan gözaltına alınan Zeki Manaz, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak : PHA