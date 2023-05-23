Yüksek Seçim Kurulu'nun 300 milyon oy pusulası bastırdı, yabancılara oy kullandırıldığı söyleniyor iddialarına İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklama geldi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce hazırlanan ve dezenformasyon içeren haberlerin gerçeğine işaret edildiği yeni bülteni yayımladı.

Söz konusu Dezenformasyon Bülteni'nde "YSK, 300 milyon oy pusulası bastırdı. Yabancılara oy kullandırıldığı söyleniyor" iddialarına da geniş yer verildi.

İddialara ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

"Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından seçimlerde kullanılması için 24 Mart 2023’te '249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası ile 814 bin 120 adet görme engelli oy kullanma şablonu' basımı için duyuruda bulunmuştur. İlan metni ve ek şartlar, DMO'nun resmî sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılmıştır. YSK, oy pusulalarının hangi aşamalarda kullanılacağını tüm şeffaflığıyla açıklamış olduğu hâlde medyada üretilen manipülasyonlar, seçmenleri seçim güvenliği konusunda kaygılandırma amacı taşımaktadır." denildi.

Açıklamada, Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO), YSK Başkanlığı tarafından “249 milyon 670 bin 310 Adet Birleşik Oy Pusulası ile 814 bin 120 Adet Görme Engelli Oy Kullanma

Şablonu” basımı için 24 Mart 2023’te yaptığı duyurunun ayrıntısına da vurgu yapıldı.