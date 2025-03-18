Üreticiler İçin Kurbanlık Hazırlığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurbanlık hayvan üreticileri için zamanın daraldığını vurgulayan Yıldız, hayvanların sağlık durumuna özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Üreticilerin, kurbanlık hayvanlarının yaşını doğru belirlemeleri gerektiğini belirten Yıldız, şu uyarılarda bulundu:

Hayvanların iç ve dış parazit tedavileri zamanında yapılmalı. İlaçların ette ve sütte kalıntı süresi olduğu için son günlere bırakılmamalıdır.

Eğer hayvanlarda başka sağlık sorunları varsa veteriner hekimlerden destek alınmalıdır.

Hayvanların yaş tayini doğru yapılmalı. Üretici bu konuda emin değilse, serbest çalışan bir veteriner hekime danışarak yaş tayinini yaptırmalıdır.

Canlı ağırlık artışı yetersizse, üreticiler veteriner hekimlere başvurarak hayvanların beslenme ve sağlık durumunu değerlendirmelidir.

Tüketiciler ve Kesim Yerleri İçin Öneriler

Kurban kesecek vatandaşlar için de önemli hatırlatmalarda bulunan Yıldız, şunları söyledi:

Kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmayacak, bu nedenle endişeye gerek yok. Yeterli hayvan stoku mevcut.

Vatandaşlar, nerede kurban keseceklerini önceden planlamalı ve uygun bir kesim alanı belirlemelidir.

Kesim yerlerinin hijyen standartları yüksek olmalı, altyapı sorunları şimdiden giderilmelidir.

Kesim yerlerinin hizmet kalitesine göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Bu nedenle vatandaşların güvenilir ve hijyenik koşullara sahip yerleri tercih etmesi önerilir.

Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, üreticiler ve tüketicilerin kurban hazırlıklarına şimdiden başlamaları gerektiğini vurgulayarak, sağlıklı ve sorunsuz bir Kurban Bayramı için gerekli tedbirlerin alınmasının önemini dile getirdi.

Kaynak : PHA