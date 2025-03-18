“Şehitlerimizin ve Gazilerimizin Emanetlerine Sahip Çıkacağız”

Dernek ziyaretinde konuşan İl Başkanı Alsan, şehit aileleri ve gazilere yönelik samimi duygularını ifade ederek, “Şehit babalarımız ve gazilerimize samimi muhabbetlerinden ötürü teşekkür ederiz” dedi.

Milli ve manevi değerlere yönelik hassasiyetlerini dile getiren Alsan, yürütülen hiçbir sürecin şehitleri ve gazileri üzmesine izin vermeyeceklerini belirterek, “Milli ve manevi değerlerimize kast eden her cümleye itirazımız var” ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında dernek yetkilileri ve şehit yakınlarıyla bir araya gelen parti yönetimi, gazilere ve şehit ailelerine desteklerinin süreceğini vurguladı. Program, karşılıklı sohbetlerin ardından sona erdi.

Kaynak : PHA