Öğrencilerden Duygusal Kutlama

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çanakkale Zaferi’nin Türk tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çekilen etkinlikte, savaşın bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımlardan biri olduğu vurgulandı. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasının bu savaşlarla birlikte ön plana çıktığı anlatıldı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sahnelendi. 1. sınıf öğrencilerinin seslendirdiği İstiklal Marşı, etkinliğe katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Çanakkale Zaferi Unutulmadı

Okul yönetimi, bu anlamlı günün öğrenciler tarafından bilinçli bir şekilde idrak edilmesi için düzenlenen etkinliklerde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki tarihi önemine vurgu yapılan etkinlikte, vatan topraklarını korumak için canlarını feda eden şehitler saygıyla anıldı.

Vefa İlköğretim Okulu yetkilileri, bu tür anma programlarının öğrencilere tarih bilinci kazandırmak ve milli değerleri yaşatmak adına önemli olduğunu belirterek, benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PHA