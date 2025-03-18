Bozuk Yollar Araçlarda Maddi Hasara Yol Açıyor

Sürücüler, yol çukurlarının araçların alt takımlarına ve lastiklerine ciddi zarar verdiğini belirterek Kara Yolları ve belediyeden acil çözüm talep etti. Adıyaman’da hemen her mahallede görülen yol bozuklukları nedeniyle lastiklerin patladığını, süspansiyon sistemlerinin zarar gördüğünü dile getiren vatandaşlar, bu durumun hem maddi hem de zaman kaybına neden olduğunu ifade etti.

Trafikte Plansız Kapanmalar ve Yoğunluk Kaos Yarattı

Özellikle gün içinde farklı noktalarda aniden trafiğe kapatılan yollar, sürücüler için büyük sıkıntı oluşturuyor. Alternatif güzergahların belirlenmemesi ve yönlendirme eksiklikleri nedeniyle kent genelinde ciddi bir trafik kaosu yaşanıyor. Ağır tonajlı araçların da şehir içinde trafiğe çıkması, özellikle akşam saatlerinde ve iftar vaktinde trafiği adeta felç ediyor.

Vatandaşlar, Karayolları Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi ve ilgili kurumların soruna kalıcı bir çözüm üretmesini istiyor. Trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığını belirten sürücüler, plansız ve uzun süren yol çalışmalarının artık bitirilmesi gerektiğini ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak : PHA