Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ile AFAD İl Müdürü de iştirak etti.

Görüşmelerde, ilin merkez ve köylerinde yapılan kalıcı deprem konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri ve altyapı çalışmaları ele alındı.

Sahadaki mevcut durum değerlendirilerek vatandaşlara sunulan hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıklar masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, mevcut sorunların giderilmesi için çözüm önerileri tartışıldı ve ilerleyen süreçte yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak : PHA